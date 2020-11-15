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16-річний львів’янин встановив юнацький рекорд України з плавання

Вероніка Рой

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16-річний львівський плавець Георгій Лукашев встановив юнацький рекорд України. Про це інформує відділення НОК України у Львівській області.

 

В заключний день чемпіонату України з плавання серед молоді, який відбувся в Дніпрі, львів’яни здобули дві срібні медалі.

16-річний Георгій Лукашев виборов друге місце місце на дистанції 200 метрів батерфляєм. Таким чином хлопець побив юнацький рекорд України, який з липня 2018-го належав дніпрянину Ігорю Трояновському. А в цьому запливі на два роки старший Трояновський, майстер спорту України міжнародного класу, здобув «золото», випередивши Лукашева усього на 0.34 с.

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Для Георгія ця медаль стала третьою на цьому чемпіонаті. Він також завоював «золото» на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і «срібло» на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.

Також третю медаль сьогодні здобула Марія Городня. Після «золота» на дистанції 800 метрів вільним стилем і «бронзи» у запливі на 200 метрів вільним стилем, сьогодні вона з часом 4:26.15 здобула срібну медаль на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Загалом на цьому чемпіонаті України львів’яни вибороли 7 медалей: по дві золоті і бронзові та три срібні.

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Фото: НОК

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