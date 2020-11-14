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У ВООЗ розповіли, коли Україна може отримати вакцину від COVID-19

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозує, що Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року. Про це у п’ятницю, 13 листопада, заявив DW голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

 

За його словами, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та кількома урядами.

«Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги (…). Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими», – повідомив Хабіхт.

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Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу. Натомість він зазначив, що кожна країна отримуватиме майбутню вакцину у кількості, що дорівнює 20 відсотків від кількості населення.

У ВООЗ це називають «справедливим розподілом», аби дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії з щеплення від COVID-19.

«Транш, що покриває 20 відсотків населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літні люди та особи, які страждають на захворювання», – відзначив голова Офісу ВООЗ в Україні.

За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року, що становить 20 відсотків від наявного в країні населення, відповідно до даних Державної служби статистики України.

«Вакцина постачатиметься траншами.  І перший транш буде у кількості, що дорівнює три відсотки населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступними країні у другому кварталі наступного року», – сказав Ярно Хабіхт.

Нагадаємо, проміжний аналіз дослідження вакцини від Pfizer та BioNTech показує чудові результати її ефективності понад 90% та перевершує очікування більшості експертів.

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