Академію сухопутних військ відвідали військові Королівства Данії

13 листопада Національну академію сухопутних військ відвідали представники Збройних сил Королівства Данії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Військовий виш представники ЗС Королівства Данії відвідали на чолі з аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітаном 1-го рангу Феліксом Еббестадом. Разом з ним прибули та вперше познайомились з навчальним закладом представник Командування оборони майор Дорсе Соренсен та радник Міністра оборони Данії Джуліан Бретт. Супроводжував їх радник при Національній академії від ЗС Королівства Данії підполковник Єнс Якобсен.

Реклама партнерів

В ході зустрічі з керівництвом вишу було підбито підсумки спільної роботи на ниві розвитку військової освіти в Україні, зокрема у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Ведучи мову про допомогу від данської сторони, насамперед хотів би наголосити на ефективності роботи радника при Національній академії від ЗС Королівства Данії підполковника Єнса Якобсена, який долучився до розробки та вдосконалення цілої низки освітніх проєктів та ініціатив, зокрема Курсу капітанів (курс L-1C), курсів лідерства (L-1B), програм і навчальних планів підготовки курсантського складу, мовної підготовки тощо. Також від імені всього колективу Академії та від себе висловлюю капітану 1-го рангу Феліксу Еббестаду, а у його особі – всьому данському народові, Уряду та Збройним Силам Данії, щиру вдячність за надзвичайно важливу підтримку нашій державі у боротьбі за незалежність, – зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ