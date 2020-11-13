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Виконком виключив дві компанії із ринку вивезення сміття у Львові

Соломія Головіна

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На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 13 листопада вирішили виключити двох недобросовісних перевізників із переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові. Мова йде про ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт».

 

Заступник міського голови з питань безпеки міста Сергій Бабак зазначив, що за останні два місяці обидві компанії тричі несвоєчасно вивозили сміття у Львові більше ніж із 80 контейнерних майданчиків.

«Всі три рази ми допомагали, і місто організовувало вивезення сміття в оперативному порядку. Останнім часом вони знову мали завал по своїх ділянках, здебільшого у чотирьох районах: Сихівському, Залізничному, Личаківському та Шевчеківському», – сказав посадовець.

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Відповідно 11 листопада міська комісія ТЕБ і НС рекомендувала виконавчому комітету виключити ці фірми із переліку виконавців послуг. Наразі на усіх ділянках організовано вивезення сміття іншими перевізниками.

Голів ОСББ, ЖБК та мешканців, які користувались послугами цих перевізників з вивезення відходів, закликають переукласти договори з іншими компаніями, які можуть надати якісні послуги, аби забезпечити своєчасне вивезення сміття та уникнути його накопичення.

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