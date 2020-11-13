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На Дрогобиччині судитимуть жінку, що проголосувала замість свого чоловіка

Ольга Денисяка

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До суду скерували обвинувальні акти щодо двох жительок Дрогобицького району: члена ДВК, яка незаконно видала односельчанці виборчий бюлетень, та жінку, яка його отримала і проголосувала замість свого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що 25 жовтня цього року у селі Літня 31-річна члена дільничної виборчої комісії під час проведення місцевих виборів незаконно надала своїй 44-річній односельчанці виборчі бюлетені для голосування на місцевих виборах, які були призначенні іншій особі. Таким чином, жінка змогла проголосувати і за себе, і за свого чоловіка, який на той момент перебував удома.

Факт порушення вимог виборчого законодавства зафіксували спостерігачі, які були присутні на виборчій дільниці.

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Санкція ч.1 ст.158-1 КК (отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має права його отримувати) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 2 років.

Санкція ч.3 ст.158-1 КК (надання виборчого бюлетеня особі, яка не має права його отримувати) передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 5 років.

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