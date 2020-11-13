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Небайдужих просять допомогти 8-річному хлопчику, у якого виявили м'язову дистрофію

Вероніка Рой

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Небайдужих просять допомогти зібрати кошти на лікування 8-річному Роману Градовському із Зимної Води, у якого м’язову дистрофію Дюшена. Про це Львівському порталу повідомили рідні хлопчика.

 

«Діагноз – м’язову дистрофію Дюшена– Ромчику поставили у 7 років. Коли хвороба підтвердилась, почалась нова епопея для нашої сім’ї – що робити, куди звертатись, як з цим жити. Ромчику ми оформили інвалідність та коштів від держави ледве вистачає на вітаміни для дитини. Зараз ми возимо Ромчика на реабілітацію, він там займається 4 рази в тиждень. Ми взнали, що є ліки – Дефлазакорт, які підтримують життя дітей з дистрофією Дюшена, та, на жаль, вони не зареєстровані в Україні. Я живу з надією в серці, що ці ліки зареєструють на державному рівні і моя дитина зможе їх отримувати, щоб підтримувати життя. Нам не справитися без допомоги держави і ми дуже сподіваємося, що держава і місцева влада почують нас, відреагують та допоможуть. Також прошу всіх не байдужих допомогти моєму синочку», – повідомила мама хлопчика.

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Реквізити для переказу коштів:

Картка Ощадбанк 5167803249861365  (отримувач мама Градовська Ольга Романівна)

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