На Львівщині за смерть пацієнтки завідувач хірургії отримав умовний термін

На Перемишлянщині засудили умовно завідувача хірургії у якого померла пацієнтка, що постраждала в ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними відомства, завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річного лікаря Перемишлянської ЦРЛ за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки потерпілому.

Встановлено, що в травні минулого року у хірургічне відділення Перемишлянської ЦРЛ було доставлено 73-річну пенсіонерку з тяжкими травмами після ДТП, зокрема переломами тазу, лівої гомілки та правого плеча.

Реклама партнерів

«Тодішній завідувач хірургічного відділення як черговий хірург ЦРЛ не надав їй необхідну медичну допомогу. Внаслідок неналежного лікування жінка померла вдома наступної ночі після ДТП», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вироком суду фігуранта визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком.