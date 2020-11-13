ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині за смерть пацієнтки завідувач хірургії отримав умовний термін

Андрій Котенський

|

На Перемишлянщині засудили умовно завідувача хірургії у якого померла пацієнтка, що постраждала в ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

За даними відомства, завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річного лікаря Перемишлянської ЦРЛ за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки потерпілому.

Встановлено, що в травні минулого року у хірургічне відділення Перемишлянської ЦРЛ було доставлено 73-річну пенсіонерку з тяжкими травмами після ДТП, зокрема переломами тазу, лівої гомілки та правого плеча.

Реклама партнерів

 

«Тодішній завідувач хірургічного відділення як черговий хірург ЦРЛ не надав їй необхідну медичну допомогу. Внаслідок неналежного лікування жінка померла вдома наступної ночі після ДТП», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вироком суду фігуранта визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...