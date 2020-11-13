На Львівщині відчутно подорожчали яйця та цукор

У Львівській області у жовтні порівняно з вереснем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 0,7%. Найбільше подорожчали яйця та цукор, натомість здешевшали овочі та фрукти. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління статистики Львівщини.

Найбільше подорожчали цукор – на 26,4% та яйця – на 22,3%. Ціни на м’ясо птиці, борошно, соняшникову олію, молоко, ковбаси, рибні консерви в олії підвищилися на 4,5–1,3%. Ковбаси варені, вироби з м’яса варено-копчені, риба морожена, свинина, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, рис, крупи гречані та манні, макаронні вироби, сіль, цукерки шоколадні подорожчали на 1,2–0,6%. Водночас на 10,6% подешевшали фрукти, на 1,5% – овочі.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,9%. Зокрема тютюнові вироби подорожчали на 3,7%, алкогольні напої – на 0,3%.

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Ціни на одяг і взуття підвищилися на 1,1%. Послуги спортивних установ подорожчали на 2,2%, хімічного чищення одягу – на 1,4%, перукарень – на 1,0%, ремонту взуття та побутової техніки – на 0,9%.

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