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Курсанти Академії сухопутних військ проводять польовий вишкіл

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Перший семестр третього курсу курсанти національної академії сухопутних військ навчаються виключно на полігоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Як відомо, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває польовий вихід курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зокрема вихованців факультету бойового застосування військ. Близько 300 курсантів другого та третього курсів спеціалізацій «управління діями підрозділів механізованих військ» і «управління діями підрозділів танкових військ» вдосконалюють практичні навички.

За словами начальника штабу табірного збору підполковника Олександра Гулими, особливістю підготовки майбутніх офіцерів у Національній академії сухопутних військ є те, що акцент у підготовці ставиться саме на практичну складову.

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«Наприклад, підготовка третьокурсників в осінньому семестрі відбувається виключно на полігоні. Тобто пів року старшокурсники здобувають свій фах на різноманітних навально-тренувальних комплексах, навчальних полях та у спеціалізованих класах», – повідомив підполковник Олександр Гулима.

За словами керівника стрільби старшого викладача кафедри вогневої підготовки факультету бойового застосування військ підполковника Руслана Пруса, попередня підготовка курсантів в класах та на спеціалізованих тренажерах дала свій позитивний результат і тепер вони виконували стрільбу здебільшого на добрі та відмінні оцінки.

Польовий вишкіл курсантів Національної академії триває.

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