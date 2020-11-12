Згоріло все. На Львівщині жінка із п'ятьма дітьми опинилась на вулиці

У селі Боянець Жовківського району Львівщини згоріла хата та господарка. В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав, але на вулиці без даху над головою опинилася жінка і п’ятеро її дітей. Про це Львівському порталу повідомили близькі потерпілих.

За даними ДСНС Львівщини, 11 листопада о 03:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Боянець Жовківського району у дерев’яному житловому будинку.

На момент прибуття вогнеборців будинок був увесь охоплений вогнем. О 04:59 пожежу повністю ліквідували.

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Вогнем знищено житловий будинок, заготівлю сіна та дров. Окрім того було пошкоджено дах дерев’яної господарської будівлі, на площі 30 кв.м

До ліквідації займання залучалось 5 одиниць спецтехніки та 11 чоловік особового складу. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

У Великомостівській міській раді, до якої входить село Боянець, закликають усіх небайдужих допомогти потерпілим одягом та теплим взуттям.

«Мати і діти віком: дівчата – 9, 17, 18 років, хлопці – 7, 13 років. (Розмір одягу на зріст: дівчата – 168см., 165см., 142см.; хлопці – 175см., 140см. Розмір взуття: дівчата – 40, 39, 38, 36; хлопці – 45, 36)», – йдеться у повідомленні.

Оскільки сім’я залишилась без нічого, просять також приносити: теплі речі, постіль, ковдри, подушки, піжами, кімнатні тапочки, засоби гігієни, побутову хімію, посуд, побутову техніку, шкільне приладдя, продукти тривалого зберігання.

Речі можна приносити у приміщення Великомостівської міської ради за адресою: м. Великі Мости, вул. Шевченка, 6.

Також речі ротерпілим можна надіслати «Новою поштою» – у селі Боянець, вул. Чорновола, 40а, відділення №1, отримувач Валько Надія тел. 0979002712. За цим номером можна уточнити, які речі потрібні.

Також родині можна допомогти фінансово. Номер картки доньки Валько Любов Ігорівни 4149 4991 4278 5391.

У коментарі Львівському порталу Надія Валько повідомила, що зараз із дітьми тимчасово перебуває у будиночку своєї матері. Жінка виховує дітей самостійно і буде вдячна за будь-яку допомогу.