За ввезення кави підприємцю з Львівщини загрожує мільйоний штраф

Через дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, підприємцю з Львівщини загрожує штраф майже мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, упродовж 2019-2020 років один з підприємців Львівщини імпортував з Республіки Польщі продуктові товари (каву натуральну, розчинну, вироби, що містять какао та використовуються для виробництва напоїв, печиво солодке сухе з начинкою та інші). Загалом було 16 поставок.

Вказані товари чоловік декларував із застосуванням преференції і, відповідно, з нарахуванням та сплатою ввізного мита за преференційними ставками від митної вартості в рамках дії норм до Регіональної Конвенції про пан-євро-середземноморські преференції правил походження.

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Підставою були декларації-інвойс, складені експортером вартістю до 6 000 Євро, що є умовою надання преференцій.

Однак на запит митних органів України від польських колег отримано відповідь, де вказано, що експортер не видавав підтвердження пільгового походження товару.

Враховуючи, що для зазначеного товару преференційне походження є визначальним для оподаткування, а інформація про преференційне походження у декларації-інвойс, складеної експортером вартістю до 6 000 Євро виявилась непідтвердженою, тому звільнення від сплати ввізного мита на підставі Регіональної Конвенції застосовано неправомірно.

Таким чином, несплачена сума митних платежів за митними деклараціями становить понад 305 тис. грн.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил і караються штрафом в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.