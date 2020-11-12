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Уряд дозволив велосипедистам їздити смугами громадського транспорту

Вероніка Рой

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Кабінет Міністрів України дозволив рух велосипедів смугою руху маршрутних транспортних засобів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 11 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

 

Зокрема, встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.

Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком «Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів».

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Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.

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