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У Львові з'явилось безкоштовне таксі для онкохворих

Ольга Денисяка

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Фонд «Варто жити» запустив call-центр для безкоштовного замовлення таксі для онкопацієнтів у Львові та ще 16 містах України. Про це йдеться на сторінці у Facebook організації, передає Львівський портал.

 

«11 листопада 2020 року Фонд «Варто жити» запустив першу із трьох ліній допомоги call-центру для онкопацієнтів і їхніх близьких – лінію таксі. А це означає, що онкопацієнти у 17 містах України можуть замовити безкоштовне таксі, щоб доїхати до державного онкоцентру й назад додому», – йдеться в повідомленні фонду.

Зокрема, партнери проєкту надали 10 тис. безкоштовних поїздок, щоб в умовах пандемії коронавірусу пацієнти зі зниженим імунітетом не наражалися на додаткову небезпеку, користуючись громадським транспортом.

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Для замовлення послуги необхідно зателефонувати на короткий номер call-центру 5522 з понеділка по п’ятницю, з 8:00 год. до 18:00 год.

«Ми дуже сподіваємося, що вже незабаром зможемо запустити дві інші заплановані лінії допомоги: гарячу довідкову лінію, експерти якої допоможуть отримати відповіді на будь-які запитання, пов’язані з онко. За принципом «рівний – рівному» на лінії працюватимуть онкопацієнти з ГО «Афіна. Жінки проти раку», які мають трирічний досвід надання професійної допомоги онлайн», –  ідеться в повідомленні.

Крім того, в планах фонду запустити лінію психологічної допомоги, де професійні онкопсихологи надаватимуть онкопацієнтам і їхнім близьким необхідну професійну консультацію.

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