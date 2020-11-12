У Дублянах відкрили інформаційний офіс Львівської ОТГ

У Дублянах відкрили інформаційний офіс Львівської громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зауважимо, що в населених пунктах, які стали частиною Львівської агломерації, облаштовують інформаційні офіси Львівської громади, аби мешканці могли отримати необхідні послуги і консультації. Сьогодні, 12 листопада, такий офіс відкрили для близько 10 тисяч мешканців міста Дубляни на вул. Шевченка, 20.

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Як розповіла заступниця директорки департаменту адміністративних послуг ЛМР Мар’яна Дюганчук, у приміщенні офісу в Дублянах облаштовано 4 робочих місця, серед яких – для представника департаменту агломерації Львівської міської ради та віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг м. Львова. Є комфортна зона очікування та дитяча зона. Окремо облаштована кімната зустрічей для обговорення питань розвитку територіальної громади.

«Не витрачаючи час на добирання в міську раду, мешканці зможуть тут на місці отримати послуги Львівської міської ради, органів державної влади, дозвільні документи, зареєструвати бізнес, земельну ділянку чи майно, вирішити майнові питання тощо. Також тут можна проголосувати за Громадський бюджет. Упродовж дня цей офіс може надавати послуги 100 відвідувачам», – зазначила Мар’яна Дюганчук.

Мобільна споруда офісу – доступна для різної категорії населення та облаштована у форматі open space. До слова, цю споруду департамент адміністративних послуг Львівської міської ради взяв в оренду та розмістив на підставі Меморандуму про співпрацю між Львівським національним аграрним університетом та департаментом адміністративних послуг. Загальна площа споруди становить 76 кв. м.

Зауважимо, що це вже третій інформаційний офіс Львівської громади, який облаштували у населених пунктах: раніше такі офіси відкрили у с. Лисиничі та у с. Зашків.

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