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На Львівщині затримали автомобіль з групою нелегалів

Андрій Котенський

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Неподалік кордону з Польщею затримали шестеро нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно дістатися до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

 

Наряд прикордонників відділення «Мшанець» зупинив автомобіль, в якому знаходилося шестеро іноземців. В ході бесіди пасажири, серед яких було троє жінок, не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування.

Згодом прикордонники з’ясували, що двоє осіб є громадянами Туреччини, четверо – громадяни Сирії. Турки мали при собі ID картки, а сирійці були без документів.

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Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання протоколів.

Окрім того за незаконне перевезення іноземців до відповідальності також притягують й водія таксі.

Відео ДПС України

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