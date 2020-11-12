На Львівщині затримали автомобіль з групою нелегалів

Неподалік кордону з Польщею затримали шестеро нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно дістатися до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Наряд прикордонників відділення «Мшанець» зупинив автомобіль, в якому знаходилося шестеро іноземців. В ході бесіди пасажири, серед яких було троє жінок, не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування.
Згодом прикордонники з’ясували, що двоє осіб є громадянами Туреччини, четверо – громадяни Сирії. Турки мали при собі ID картки, а сирійці були без документів.
Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання протоколів.
Окрім того за незаконне перевезення іноземців до відповідальності також притягують й водія таксі.
Відео ДПС України
Андрій Котенський