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Львів’янам нагадують, що довідка про склад сім'ї скасована

Андрій Котенський

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Довідка про склад сім’ї скасована. Відтепер районні адміністрації та комунальні підприємства, в разі необхідності, можуть отримати або перевірити інформацію про зареєстрованих осіб у помешканні – в реєстрі територіальної громади міста. Але, звісно, якщо мешканці оновили свої дані у цьому реєстрі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії

 

Зазначимо, раніше виконавчий комітет Львова вніс зміни в положення про реєстр територіальної громади. Зокрема, вилучили довідку Ф-2 (про склад сім’ї), оскільки її скасували відповідно до змін в законодавстві. Також комунальним підприємствам Львова («Львівводоканал», «Львівтеплоенерго», «Залізничнетеплоенерго», «Львівобленерго», «Львівгаз») надали доступ до реєстру.

Як відомо, усі послуги, які надають Центри надання адміністративних послуг, мешканці можуть отримати за спрощеною процедурою. Для цього їм достатньо оновити свої дані у реєстрі територіальної громади. І вже при наступному візиті не потрібно приносити з собою пакет документів.

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Щоб внести дані в реєстр — достатньо звернутися у ЦНАП. Однак зараз, зважаючи на пандемію, прийом на всі види послуг здійснюється лише за попереднім записом на сайті за посиланням city-adm.lviv.ua/services/preregistration.

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