INSO-Львів презентує проєкт «Імпульс» про вплив Шептицького на українську культуру

14 листопада о 18:00 у Львівській національній філармонії INSO-Львів презентує проєкт «Імпульс», яким продовжує досліджувати й показувати через музику вплив постаті Андрея Шептицького на українську культуру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У програмі об’єднаються твори двох композиторів і двох ключових для музичної історії Львова особистостей — Василя Барвінського і Антіна Рудницького. І хоча доля їх обох пов’язана зі Львовом, вона склалася дуже по-різному.

Програма:

Реклама партнерів

А. Рудницький – Ukrainian Spring Song

А. Гнатишин – Українська сюїта

В. Барвінський – Концерт для фортепіано

Виконавці: Катерина Тітова – фортепіано, дириґент – Ярослав Шемет.

Василь Барвінський був засуджений і засланий до мордовських таборів; Антін Рудницький деякий час працював у Харкові та Києві, потім повернувся до Львова, а згодом, безпосередньо перед Другою Світовою, з дружиною емігрував до США.

Барвінський і Рудницький разом були серед засновників славнозвісного

СУПРОМу (Союзу Українських Професійних Музик); до того ж, Барвінський

був одним з вчителів Рудницького із гармонії.

У 1937 р. Андрей Шептицький запропонував Антіну Рудницькому та видатній оперній співачці Марії Сокіл-Рудницькій (дружині композитора) здійснити благодійне концертне турне до США; після другого американського турне у 1938 р. пара вже не мала можливості повернутися на Батьківщину через Другу світову війну.

Таким чином, твори, що прозвучать, представляють два різні погляди на українську музику — два погляди по два різні боки залізної завіси — погляди двох неповторних, яскравих творчих особистостей, які жили й творили у XX столітті.

Квитки в касі філармонії. З пн-пт з 15:00 до 18:00.