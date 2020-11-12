ОСТАННІ НОВИНИ

INSO-Львів презентує проєкт «Імпульс» про вплив Шептицького на українську культуру

Андрій Котенський

|

14 листопада о 18:00 у Львівській національній філармонії INSO-Львів презентує проєкт «Імпульс», яким продовжує досліджувати й показувати через музику вплив постаті Андрея Шептицького на українську культуру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У програмі об’єднаються твори двох композиторів і двох ключових для музичної історії Львова особистостей — Василя Барвінського і Антіна Рудницького. І хоча доля їх обох пов’язана зі Львовом, вона склалася дуже по-різному.

Програма:

Реклама партнерів

 

А. Рудницький –  Ukrainian Spring Song

А. Гнатишин – Українська сюїта

В. Барвінський – Концерт для фортепіано

Виконавці: Катерина Тітова – фортепіано, дириґент – Ярослав Шемет.

Василь Барвінський був засуджений і засланий до мордовських таборів; Антін Рудницький деякий час працював у Харкові та Києві, потім повернувся до Львова, а згодом, безпосередньо перед Другою Світовою, з дружиною емігрував до США.

Барвінський і Рудницький разом були серед засновників славнозвісного

СУПРОМу (Союзу Українських Професійних Музик); до того ж, Барвінський

був одним з вчителів Рудницького із гармонії.

У 1937 р. Андрей Шептицький запропонував Антіну Рудницькому та видатній оперній співачці Марії Сокіл-Рудницькій (дружині композитора) здійснити благодійне концертне турне до США; після другого американського турне у 1938 р. пара вже не мала можливості повернутися на Батьківщину через Другу світову війну.

Таким чином, твори, що прозвучать, представляють два різні погляди на українську музику — два погляди по два різні боки залізної завіси — погляди двох неповторних, яскравих творчих особистостей, які жили й творили у XX столітті.

Квитки в касі філармонії. З пн-пт з 15:00 до 18:00.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...