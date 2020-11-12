Біля курортного Шарм-ель-Шейха розбився вертоліт з американськими військовими: є загиблі

Поблизу від єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх зазнав аварії військовий гелікоптер. Загинули 8 миротворців – шестеро американців, чех і француз. Про це повідомляє УП з посиланням на CNN.

Повідомляється, що одній людині вдалося вижити в аварії. Це громадянин США.

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За попередньою інформацією, стався нещасний випадок, але остаточно причину падіння з’ясує розслідування.

Миротворчі сили на Синайському півострові спостерігають за виконанням мирної угоди, укладеної між Єгиптом і Ізраїлем у 1978 році.

За останні роки рівень безпеки в цьому регіоні знизився через дії терористичної організації «Ісламська держава».

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