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«Ваш син потрапив у ДТП»: на Львівщині засудили шахрая який видурив 130 тисяч

Ольга Денисяка

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У лютому цього року телефонний шахрай видурив у двох потерпілих 130 тисяч гривень. Тепер чоловік проведе один рік за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що 25-річний чоловік у лютому цього року зателефонував до жінки похилого віку та повідомив неправдиву інформацію, що її син потрапив у ДТП та збив дівчину, а тому потрібні кошти для операції. Так, обвинувачений шляхом обману отримав від потерпілої гроші. За аналогічною схемою фігурант вчинив і з іншим потерпілим.

Загальна сума збитків, завданих обом, склала майже 130 тис грн.

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Суд першої інстанції засудив 25-річного шахрая до 1 року обмеження волі за ч.2 ст.190 КК України (шахрайство), проте звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Однак завдяки принциповій позиції обласної прокуратури, апеляційний суд скасував рішення Галицького районного суду м. Львова і ухвалив новий вирок – 1 рік обмеження волі.

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