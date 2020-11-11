Укрзалізниця призначила додатковий Інтерсіті+ з Києва до Львова

Укрзалізниця призначила швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ – Львів – Київ на 18 листопада цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Рейси обслуговуватимуться рухомим складом виробництва Hyundai.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:00 та прибуватиме до Львова о 11:09 (із зупинками на станціях: Коростень, Підзамче).

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У зворотному напрямку зі Львова поїзд вирушатиме о 18:46 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:53.

Квитки можна придбати у залізничних касах чи онлайн.