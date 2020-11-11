У Львові відбувся семінар ОБСЄ за рівні права жінок і чоловіків

Представники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного взяли участь у семінарі з рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків у Збройних Силах України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

У семінарі також брали участь представники місії ОБСЄ в Україні, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, національні експерти, а також представники громадських організацій.

Регіональний семінар ОБСЄ у Львові став продовженням спільної роботи МО України та Організації з безпеки та співробітництва в Європі щодо підвищення рівня обізнаності військовослужбовців з прав та можливостей чоловіків і жінок у війську та ключовими напрямками демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України. Подібні тренінги відбулися в Дніпрі, Харкові, Чернігові та Одесі. Цього разу слухачами семінару стали військовослужбовці Львівського гарнізону, зокрема, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Повітряного командування «Захід», регіонального підрозділу Військової служби правопорядку.

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Як повідомив менеджер проєктів у військово-політичній сфері Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Гладкий, семінар проходитиме впродовж двох днів.

Перший день нашої роботи буде присвячений питанням гендерної політики в секторі безпеки та оборони. Другий – ключовим напрямам демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України.

Серед тем, яких, зокрема, торкнуться доповідачі впродовж роботи семінару будуть: «Основні поняття гендерної концепції», «Законодавча база забезпечення гендерної рівності у ЗС України», «Гендерна взаємодія персоналу: старі виклики та нові можливості», «Поточний стан гендерної інтеграції в МО України та Збройних Силах України », «Законодавча база для прав та свобод військовослужбовців ЗС України», «Демократичний цивільний контроль над ЗСУ та переваги від нього», «Стратегічні комунікації як механізм взаємодії між ЗСУ та громадянським суспільством» та інші.

Також на семінарі розглядатимуть питання державної мови як одного з факторів національної безпеки та ефективності комунікації військових із засобами масової інформації.