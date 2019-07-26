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Санаторій у Брюховичах продають за $1,2 млн  на OLX.ua

Соломія Головіна

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Майновий комплекс санаторію «Львів», що у Брюховичах на вулиці Курортна, 8, виставили на продаж за 1,2 млн доларів. Відповідне оголошення з’явилося вчора вранці на сайті Olx.ua. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».

 

В оголошенні не вказано, що це санаторій «Львів», однак з адреси та опублікованих фото можна ідентифікувати колишній оздоровчий заклад. «Земельна ділянка загальною площею 4 га, Місцезнаходження: Львівська обл., смт Брюховичі, вул. Курортна, 8. Підписаний договір оренди на 47 років», – написано в тексті оголошення.

Автор також додав, що майновий комплекс продається «як можливий інвестиційний проект, з можливістю відводу земельної ділянки… На ній планується розміщення заміського комплексу».

Фотографії оприлюднені продавцем свідчать, що на території санаторію планують масштабне житлове будівництво, хоча згідно з генпланом селища, це територія закладів відпочинку, туризму, дачного будівництва.

Ділянка площею 4,06 га під санаторієм перебуває в комунальній власності Брюхович. У травні 2018 році селищна рада передала її в оренду Дочірньому підприємству «Санаторій «Львів» ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Згідно з реєстром нерухомості, санаторію також належать будівлі на цій ділянці.  Однак продавець майна на Olx.ua повідомив, що майновий комплекс перейшов у власність приватної особи за результатами конкурсу. З 2015 року ДП перебуває в стані припинення діяльності. Ліквідатором є Олександр Авдєєв.

Акціонерами «Укрпрофоздоровниці» є Фонд соцстрахування України (7,08%) та Федерація профспілок України (92,92%).

Оголошення розмістила людина з іменем «Олексій Миколайович». Вказаний номер мобільного телефону раніше також використовувала архітектурно-будівельна компанія PostScriptum з Одеси.

Джерело фото: «Наші гроші. Львів»

 

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