На кордоні затримали одесита, що незаконно намагався потрапити до ЄС

Прикордонники відділу «Шегині» затримали українця, який пішки мав намір незаконно потрапити до Польщі, а згодом до Німеччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

В ході спілкування з молодиком прикордонники зясували, що він є громадянином України, який проживає у Одесі, де в нього не склалася кар’єра фармацевта. Також нічний мандрівник повідомив, що мав намір незаконно в обхід пункту пропуску потрапити у Німеччину, де хотів працевлаштуватися.

Причиною свого рішення незаконно потрапити до ЄС, 21-річний одесит пояснив тим, що у нього не було належних документів, а також складністю перетину кордону під час пандемії.

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За незаконне перетинання державного кордону України молодого одесита буде притягнуто до відповідальності.

Фото: ДПС