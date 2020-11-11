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Львівські волейболісти вилетіли із єврокубку через коронавірус

Андрій Котенський

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Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» достроково покидає Кубок виклику CEV Challenge Cup через спалах коронавірусу у команді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

 

«Шановні вболівальники, на жаль, маємо сумну новину. Пандемія COVID-19 вплинула не лише на проведення матчів без глядачів, а й змінила плани клубу «Барком-Кажани» щодо участі у Кубку Виклику. Ми змушені залишити CEV Challenge Cup», – йдеться у повідомленні.

Коронавірус підтверджено відразу у п’яти основних гравців команди.

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«У 5 гравців нашого клубу підтвердились позитивні тести на COVID-19. Тож команда не змогла поїхати до Бухаресту на матч-відповідь з румунським «Динамо», який мав відбутися сьогодні, 11 листопада – повідомили у ВК «Барком-Кажани».

Одразу після підтвердження тестів, дирекція «Барком-Кажанів» звернулося до ЄКВ з проханням перенести поєдинок.  Однак сьогодні клуботримав офіційну відповідь від CEV.

«Матчу-відповіді 1\16 фіналу CEV Challenge Cup між «Барком-Кажани» та ВК «Динамо» – не буде. ЄКВ прийняв рішення, що вирішальним стає поєдинок, який відбувся у Львові 4 листопада. Тоді румунська команда обіграла «кажанів» із рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25, 9:15). Тож, вигравши у Львові,  румунське ВК «Динамо» проходить далі у наступний тур CEV Challenge Cup.

«Кажани», натомість, залишають Кубок Виклику.

До слова, хворі на COVID «кажани» почуваються добре. Разом з усією командою – бажають всім здоров’я та ще раз здоров’я.

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