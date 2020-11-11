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Інспектора ДАБІ оштрафували за несвоєчасну подачу декларації

Андрій Котенський

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Львівська обласна прокуратура в суді довела вину колишнього головного інспектора будівельного нагляду одного із відділів Департаменту Держархбуд інспекції у Львівській області (ДАБІ), який несвоєчасно без поважних причин подав декларацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Суд погодився з позицією прокурора, особу було визнано винною і накладено стягнення у вигляді штрафу.

Сума штрафу не повідомляється, але таке порушення тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Як відомо один неоподаткований мінімум становить 17 гривень.

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