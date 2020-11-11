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Через ремонт частина львів’ян сидітиме без води

Андрій Котенський

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У четвер, 12 листопада, через планові ремонтні роботи на вулиці Степана Бандери, буде призупинено подачу води до низки вулиць Франківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

За даними відомства, через планові роботи буде призупинено подачу води з 09.00 до 19.00 для низки вулиць Франківського району.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», це необхідно для проведення перепідключення водопровідних мереж, у рамках реконструкції вулиці Степана Бандери.

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Відтак, буде припинено подачу води у Франківський район міста, зокрема для вулиць:

  • Бандери
  • Русових
  • Коновальця, 4−20 та 1−23
  • Японська
  • Київська
  • Єфремова, 20- 32, 1−37
  • Новий Світ
  • Глибока
  • Старицького
  • Карпінського
  • Архітекторська
  • Бібліотечна

Також подача води з пониженим тиском (до другого поверху) буде здійснюватись на вулицях:

  • Київська
  • Н. Левицького
  • Антоновича
  • Коновальця, від 25 та 22 до кінця вулиці
  • Здоров`я
  • Чупринки
  • Кольберга
  • Вербицького
  • Брюлова
  • І. Богуна
  • Дорошенка

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.

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