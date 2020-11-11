Через ремонт частина львів’ян сидітиме без води

У четвер, 12 листопада, через планові ремонтні роботи на вулиці Степана Бандери, буде призупинено подачу води до низки вулиць Франківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За даними відомства, через планові роботи буде призупинено подачу води з 09.00 до 19.00 для низки вулиць Франківського району.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», це необхідно для проведення перепідключення водопровідних мереж, у рамках реконструкції вулиці Степана Бандери.

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Відтак, буде припинено подачу води у Франківський район міста, зокрема для вулиць:

Бандери

Русових

Коновальця, 4−20 та 1−23

Японська

Київська

Єфремова, 20- 32, 1−37

Новий Світ

Глибока

Старицького

Карпінського

Архітекторська

Бібліотечна

Також подача води з пониженим тиском (до другого поверху) буде здійснюватись на вулицях:

Київська

Н. Левицького

Антоновича

Коновальця, від 25 та 22 до кінця вулиці

Здоров`я

Чупринки

Кольберга

Вербицького

Брюлова

І. Богуна

Дорошенка

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.