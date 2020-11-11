Через ремонт частина львів’ян сидітиме без води

У четвер, 12 листопада, через планові ремонтні роботи на вулиці Степана Бандери, буде призупинено подачу води до низки вулиць Франківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.
За даними відомства, через планові роботи буде призупинено подачу води з 09.00 до 19.00 для низки вулиць Франківського району.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», це необхідно для проведення перепідключення водопровідних мереж, у рамках реконструкції вулиці Степана Бандери.
Відтак, буде припинено подачу води у Франківський район міста, зокрема для вулиць:
- Бандери
- Русових
- Коновальця, 4−20 та 1−23
- Японська
- Київська
- Єфремова, 20- 32, 1−37
- Новий Світ
- Глибока
- Старицького
- Карпінського
- Архітекторська
- Бібліотечна
Також подача води з пониженим тиском (до другого поверху) буде здійснюватись на вулицях:
- Київська
- Н. Левицького
- Антоновича
- Коновальця, від 25 та 22 до кінця вулиці
- Здоров`я
- Чупринки
- Кольберга
- Вербицького
- Брюлова
- І. Богуна
- Дорошенка
Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.
Андрій Котенський