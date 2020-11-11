36 мешканців Львівщини отримали статус жертв торгівлі людьми

У Львівській області станом на сьогодні статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 36 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як інформує департамент соціального захисту населення, серед них – 10 жінок, 23 чоловіків, 3 дітей (2 дівчат, 1 хлопчик). За формою експлуатації: 19 – трудова, 11 – сексуальна, 2 – продаж дитини, 4 – втягнення у злочинну діяльність.

«Існує такий міф у суспільстві, що у рабство потрапляють лише жінки задля сексуальної експлуатації. Як бачимо, статистика говорить про інше. Більшість постраждалих – чоловіки, які піддавались трудовій експлуатації. І не обов’язково їхати за кордон, адже 21 випадок з 36 – це експлуатація людей в Україні. І ця загроза існує для всіх вікових категорій», – пояснює директор департаменту Наталія Кузяк.

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Для отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, особі необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій за місцем проживання чи перебування (контакти за посиланням) або до департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10 (каб. № 112), та за телефоном: (032)255-47-96.

Консультацію з питань протидії торгівлі людьми можна отримати також звернувшись до громадської організації «Центр «Жіночі перспективи» за телефоном: (032) 295-50-60; на Національну безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 0(800)-505-501 (зі стаціонарних телефонів) та 527 (з мобільних телефонів). Допомога безоплатна і конфіденційна.

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