2 млн посилок видали клієнтам вуличні адміністратори «Нової пошти»

Вуличні адміністратори «Нової пошти» вже видали клієнтам два мільйони посилок з моменту повного запуску послуги у липні. Вони обслуговують клієнтів у 840 найбільш завантажених відділеннях компанії у різних містах України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Нової пошти».

«Для нас вкрай важливо й надалі підтримувати безпечний простір доставки у своїх відділеннях. Тому ще навесні ми передбачили цілу низку заходів, щоб клієнти почували себе максимально безпечно – ввели формат вікна нічної аптеки у майже 600 відділеннях, прискорили процес ідентифікації клієнтів через додаток Дія та POS-термінали Ощадбанку, вдосконалили наш мобільний додаток, через який клієнти зручно і швидко можуть оформити та оплатити посилки, збільшили кількість зон самообслуговування у відділенні та ввели посаду вуличних адміністраторів», – повідоми директор з розвитку мережі «Нової пошти» Євген Тафійчук.

Нововведення показало свою ефективність, тому цю посаду введено на постійній основі.

Як працюють вуличні адміністратори:

Адміністратор знаходиться у приміщенні біля входу у відділення. Коли підходить клієнт, який хоче забрати посилку, адміністратор виходить на вулицю, сканує його ідентифікаційну карту у мобільному додатку або запитує номер накладної. Далі адміністратор йде до відділення і виносить посилку безпосередньо клієнту на вулицю.

Важливо: отримати посилку на вулиці, не заходячи до відділення, можуть лише ті клієнти, у яких вона передплачена або якщо вони здійснять оплату безпосередньо біля входу через мобільний додаток «Нової пошти».

Компанія повністю забезпечує адміністраторів сезонним спецодягом для роботи на вулиці. Наприклад, для холодної пори року це світшот, жилет, напівкомбінезон, а також куртка, шапка та рукавиці.

Загалом «Нова пошта» продовжує підтримувати безпечний простір доставки у своїх відділеннях, зробивши назавжди безпеку частиною стандартів компанії. У відділеннях суворо дотримуються посилені заходи безпеки, які почали діяти ще у березні – постійне вологе прибирання та дезінфекція всіх поверхонь, захисні маски та рукавички у співробітників, які змінюються кожні 2-3 години. Виконання цих норм також контролюється власною службою попередження епідемій та санітарно-епідеміологічного контролю. Крім того, у клієнтських зонах обслуговування розміщуються антисептики, нанесено розмітку для дотримання дистанції клієнтами, а також у відділеннях продовжує діяти правило «1 оператор – 1 клієнт».