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Спортсмени з Львівщини здобули 12 медалей на Кубку України з ушу

Вероніка Рой

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У неділю, 8 листопада, завершився фінал Кубку України з ушу (таолу). На цих змаганнях спортсменам з Львівщини вдалося здобути одразу 12 медалей. Про це інформує управління фізичної культури спорту Львівської ОДА.

 

Кубок України з ушу зібрав близько 150 спортсменів, серед яких було 8 представників Львівщини.

Одразу п‘ятьом спортсменам Дрогобиччини вдалось вибороти золоті медалі змагань: Максиму Кузьмичу, Володимиру Куницькому, Владиславу Ягоцькому, Вікторії Волощак та Олегу Кімаковичу.

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У розділі з довгою зброєю срібними призерами змагань стали Максим Кузьмич та Владислав Ягоцький. У цьому ж розділі бронзовими призерами стали Володимир Куницький та Арсен Андрогулік. Сергій Овчаренко став срібним призером у розділі з короткою зброєю, Владислав Ягоцький та Володимир Куницький — у розділ без зброї.

Спортивне ушу є видом спорту, створеним на основі традиційних китайських бойових мистецтв. Цей вид передбачає як повноконтактні поєдинки (саньшоу), так і хореографічні показові виступи спортсменів (таолу). Форми таолу подібні до гімнастики та включають послідовності рухів та маневри з бойових мистецтв.

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Фото: управління фізичної культури та спорту

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