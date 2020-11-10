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Найбільше українці довіряють військовим, церкві та рятувальникам

Вероніка Рой

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Українці найбільше висловлюють довіру Збройним силам України, церкві та працівника Державної служби з надзвичайних ситуацій.  Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

 

Серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до Збройних Сил України, їм довіряють 66% опитаних, церкви – 62%, Державної служби з надзвичайних ситуацій – 60%, волонтерських організацій – 60%, Державної прикордонної служби – 55%.

Натомість 79% українців не довіряють чиновникам та російським ЗМІ. Ще 76% опитаних висловили недовіру Верховній Раді України. Також 75% українців не довіряють судам та українському уряду. Ще 73% опитаних заявили про недовіру політичним партіям , комерційним банкам, Національному антикорупційному бюро України.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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