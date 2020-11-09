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Українські військові готуватимуть бойові розрахунки комплексів «Джавелін»

Андрій Котенський

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Американські військові інструктори Об’єднаної багатонаціональної групи підготовки — України (JMTG-U) провели курс навчання для вісьмох українських військових інструкторів Міжнародного центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ щодо підготовки бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Наприкінці навчання українські інструктори отримали відповідні сертифікати від американських колег та сертифікати Школи протитанкової артилерії НАСВ.

«Щороку декілька бригад Збройних Сил України проходять підготовку в нашому Центрі в межах програми JMTG-U. У цих з’єднаннях з’являються підрозділи, на озброєнні яких є ПТРК «Джавелін». Бойові розрахунки «Джавелінів» опановують свій фах на спеціальних курсах. Але на цьому їхній вишкіл не припиниться. Коли протитанкісти з бригадами навчатимуться у нашому Центрі — від наших інструкторів вони отримуватимуть найновіші знання щодо роботи з комплексами. Отже, їхнє завдання — навчати бойові розрахунки новим способам застосування «Джавелінів» у різній обстановці, взаємодії з іншими підрозділами на полі бою. Інструктори постійно спілкуватимуться з американськими колегами, перейматимуть їхній досвід і одразу ділитимуться новими знаннями з військовослужбовцями підрозділів ПТРК «Джавелін» із українських бригад», — розповів начальник відділу підготовки артилерійських підрозділів МЦМБ підполковник Олександр Юрченко.

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Навчання інструкторів тривало на базах Міжнародного центру миротворчості і безпеки та Школи протитанкової артилерії НАСВ. Донедавна у Школі готували мисливців за танками за сімома напрямками: застосування ПТРК «Стугна-П», «Корсар», «Фагот», «Метис», ПТРК, базовані на рухомих засобах «Штурм-С», «Конкурс», протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра».

Фото: НАСВ

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