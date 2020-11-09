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Сімох працівників культури Львова відзначили подяками з нагоди професійного свята

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У Львові з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 9 листопада вручили подяки для семи працівниць цих сфер діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак, за вагомий внесок у розвиток культури міста, високу професійну майстерність, реалізацію культурних проектів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Подякою міського голови були відзначені:

  • Семчак Мирослава Михайлівна – головна бухгалтерка Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.
  • Війтишин Галина Іванівна – секретарка-друкарка Львівської державної школи мистецтв № 11.
  • Гнатків Наталя Степанівна – художня керівниця Народного дому смт. Рудно.
  • Оксана Стельмах – заступниця начальника управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.
  • Гринчук Ольга Федорівна – заступниця директора з господарської роботи Львівської державної музичної школи № 4.
  • Суркова Тетяна Іванівна – головна бухгалтерка Меморального музею тоталітарних режимів «Територія Терору».

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