Сімох працівників культури Львова відзначили подяками з нагоди професійного свята

У Львові з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 9 листопада вручили подяки для семи працівниць цих сфер діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак, за вагомий внесок у розвиток культури міста, високу професійну майстерність, реалізацію культурних проектів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Подякою міського голови були відзначені:

Семчак Мирослава Михайлівна – головна бухгалтерка Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки.

Війтишин Галина Іванівна – секретарка-друкарка Львівської державної школи мистецтв № 11.

Гнатків Наталя Степанівна – художня керівниця Народного дому смт. Рудно.

Оксана Стельмах – заступниця начальника управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради.

Гринчук Ольга Федорівна – заступниця директора з господарської роботи Львівської державної музичної школи № 4.

Суркова Тетяна Іванівна – головна бухгалтерка Меморального музею тоталітарних режимів «Територія Терору».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів