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У Львові підсвітили храм Іоана Золотоустого

Андрій Котенський

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ЛКП «Львівсвітло» завершило роботи з оновлення підсвітки Академічного храму святителя Іоана Золотоустого Львівської православної богословської академії ПЦУ, що на вулиці Лисенка, 43. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Від початку року у Львові підсвітили близько 20 церков.

«Нещодавно ми завершили підсвітку храму св. Івана Золотоустого, що на вул. Лисенка. А загалом упродовж цього року нам вдалось підсвітити близько 20 церков», — зазначив Михайло Трач, директор ЛКП «Львівсвітло».

Храм святителя Іоана Золотоустого — колишній костел Серця Ісусового у комплексі жіночого францисканського монастиря — мурована будівля з цегли двох кольорів (червоної і жовтої) в неороманському стилі з елементами неоготики і вдало поєднаними стильовими ознаками й архітектурними формами багатьох напрямків та історичних епох.

Костел і монастир були збудовані упродовж 1877−1888 рр. К. Ґреґором за проектом відомого львівського архітектора Юліана Захаревича. Для храму скульптор Леонард Марконі виготовив алебастровий вівтар, були встановлені привезені з Мюнхена вітражі, розписано стіни. Поряд з центральним вівтарем було встановлено два бічні, прибудовано дві бічні каплиці.

У 1889 р. відбулось урочисте освячення храму.

Після закінчення Другої світової війни костел і приміщення монастиря були передані Міністерству охорони здоров’я — тут розмістили 7-ме відділення 1-ї інфекційної клінічної лікарні. Впродовж кількадесятилітнього використання приміщення не за призначенням, храм зазнав суттєвих руйнувань.

Лише у 1991 році костел і ліве крило монастиря були передані Українській Православній Церкві. Наступного року відбулося освячення Храму як церкви Святителя Іоана Золотоустого, а в приміщенні монастиря було розміщено навчальний корпус Львівської духовної семінарії.

 

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