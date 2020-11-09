Таксист у Львові побив 26-річного клієнта, який хотів їхати у авто з хаскі

У Львові водій таксі Bolt побив 26-річного хлопця, який хотів їхати разом із своєю собакою. Про це у Facebook розповів постраждалий Айтал Сергеєв.

Інцидент трапився 7 листопада близько 22:40 год. на вулиці Кривоноса.

Як зазначив постраждалий, водій напав на нього через те, що він хотів скористуватися послугами таксі зі своїм домашнім улюбленцем – хаскі. При цьому Айтал Сергеєв додав, що викликав службу таксі Bolt з відміткою Pets (тварини).

«Вийшовши з машини, я гучно закрив двері, на що водій відреагував дуже буйно та почав бити в обличчя. Я намагався захиститися, але не завдати ушкоджень нападнику. Водій повалив мене на землю та намагався бити ногами в лице. В той час дівчина викликала поліцію. Після чого він сів в машину та мав намір покинути місце злочину, я вибіг перед машиною, щоб його зупинити, він провіз мене кілька метрів на капоті, я зачепив двірник. Після цього він знову вийшов з машини та почав бити сильніше, кидати на проїжджаючі поряд машини. Я використав проти нього перцевий балончик, але вітер відніс більшість в нашу сторону та водій встиг сісти в авто і втекти з місця події», – розповів про своє побиття хлопець.

Він додав, що написав заяву у поліцію і зняв побої в лікарні на Топольній. За його словами, в нього зламаний ніс, гематома на оці, а також пошкоджений зуб.

Речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі Львівському порталу зауважила, що дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі триває досудове розслідування.

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Фото, відео: Айтал Сергеєв/Facebook

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