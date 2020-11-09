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На Львівщині за перевищення швидкості затримали вбивцю з Запоріжжя

Вероніка Рой

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На Львівщині патрульні зупинили за перевищення швидкості 56-річного водія автомобіля Opel Vivaro. Чоловік перебував у розшуку за вбивство у Запоріжжі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

8 листопада близько 12 год. на трасі Львів-Шегині патрульні зупинили автомобіль Opel Vivaro. За допомогою пристрою для вимірювання швидкості TruCam копи побачили перевищення швидкості. Водій їхав у населеному пункті зі швидкістю 74 км/год.

Під час перевірки документів патрульні з’ясували, що 56-річний мешканець Запоріжжя в розшуку. Зокрема за скоєння вбивства чоловіка розшукує Дніпровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

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На чоловіка винесли постанову ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості на 20 км/год) КУпАП. Також його супроводили у відділ поліції. Співробітники кримінальної поліції Дніпровського відділу поліції забрали затриманого.

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Фото: патрульна поліція

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