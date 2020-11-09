Мерія виставила на продаж нерухомість на вулиці Краківській

В управлінні комунальної власності ЛМР повідомили про проведення електронного аукціону з продажу нерухомості на вулиці Краківській, 5. Це нежитлове приміщення 1-го поверху, загальною площею 70,2 кв.м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Аукціон заплановано на 27 листопада.

Вказаний об’єкт — у багатоповерховому житловому будинку центральної частини міста. Вхід у приміщення окремо. Нежитлові приміщення є частиною пам’ятки містобудування і архітектури національного значення.

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Балансоутримувач — ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами — 15 630 000 грн. Розмір гарантійного внеску —1 563 000 грн без ПДВ.

Посилання для участі: Prozorro.Auction

Детальніша інформація — тут: mayno.lviv.ua