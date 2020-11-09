Інвестори не йдуть в Україну через недовіру до судової системи, – опитування

48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, тільки 9% бачать покращення. Про це свідчать результати п’ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital та Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели наприкінці жовтня 2020 року, передає кореспондент Львівського порталу.

Недовіра до судової системи посіла 1 місце серед перешкод для іноземних інвестицій.

Вперше за п’ять років опитування недовіра до судової системи очолила анти-рейтинг перешкод для іноземних інвестицій. Широко розповсюджена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів.

Монополізація ринків та захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також суттєво перешкоджає обтяжливе та нестабільне законодавство.

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Ефективна боротьба з корупцією матиме найбільший сприятливий влив на інвестиційний клімат. Таку думку поділяють і стратегічні і портфельні інвестори. Іншими важливими факторами стануть перезапуск судової системи та призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією.

Дефолт за державними запозиченнями був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату. Другу та третю позицію посіли відхід від демократичних цінностей та зміна геополітичного курсу. Стратегічні інвестори також вбачають загрозу в занадто м’якій бюджетній та монетарній політиці, яка несе ризи для макроекономічної стабільності. Портфельні інвестори вважають неспроможність досягти домовленості з МВФ найсуттєвішою загрозою після дефолту.

Потенційний повторний локдаун матиме помірний негативний вплив на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють в Україні, зазначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.

«Думку іноземних інвесторів розділяє й український бізнес. Опитування, що ми в ЕВА проводили у вересні також продемонструвало, що на перше місце директори поставили необхідність проведення судової реформи та встановлення верховенства права, на другому місці – боротьба з корупцією. Водночас, дії, що останнім часом відбуваються в країні, до прикладу, навколо Конституційного суду, точно не додають привабливості нам як країні та можуть викликати питання у міжнародних партнерів, чи дійсно ми як країна є надійним партнером для співпраці. Чесно кажучи, спільноту схвилював цей інцидент. Український бізнес та суспільство дуже чекають на чесні суди, зменшення корупції та політичну і економічну стабільність», — зазначила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Інвестори розчаровані бездіяльністю влади України.

«Минулого року ми сподівалися на швидкі ринкові реформи, ув’язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади професіоналами з міцними моральними переконаннями. За останні пів року ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка впроваджувалася на користь олігархів та корупціонерів», – повідомив генеральний директор Dragon Capital, Президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

Опитування проводились Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) та інвестиційною компанією Dragon Capital за аналітичної підтримки Центру економічної стратегії 26-30 жовтня 2020 року. Всього в опитуванні взяли участь 117 респондентів, зокрема портфельні і стратегічні інвестори, які вже мають інвестиції і які тільки планують інвестувати в Україну. Опитування приходило методом онлайн-інтерв’ю за технічної допомоги Info Sapiens.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу, які працюють на українському ринку. Заснована в 1999 році за підтримки Європейської Комісії в Україні. Мета ЄВА – надати своїм компаніям-членам можливість спільними зусиллями вирішити важливі для інвестиційного клімату України питання та покращити його на користь індустрії, суспільства, економіки та країни в цілому.

Dragon Capital – найбільша інвестиційна компанія України, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями та борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції і управління активами.

Центр економічної стратегії (ЦЕС) – незалежний центр досліджень державної політики, який було засновано в травні 2015 року. Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також розбудовує громадську підтримку реформ.