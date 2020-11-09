Грандіозна прем’єра дитячої опери «Серце Оксани»

У Львівській національній філармонії відбулася прем’єра дитячої опери «Серце Оксани» першої української композиторки Стефанії Туркевич! Проєкт був реалізований у рамках міської програми «Львів 2020: Фокус на культуру». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Опера-казка «Серце Оксани» написана Стефанією Туркевич ще у 1960 році. Її прем’єра відбулася цього ж року в Канаді, і лише через 60 років ця композиція у Львові знайшла своє друге народження!

Захоплива історія про двох братиків Романа і Влодка, яких за непослух забрав до себе у чарівне і таємниче царство Цар Ох, та їх сестричку Оксанку, яка готова на самопожертву для порятунку братів, – усе це надзвичайно гнучко відобразилось у музичній мові цього твору.

«Серце Оксани» прозвучало у чудовому виконанні за участі понад 60 учасників, серед яких значну частину становили діти (що цілком відповідає творчому задуму авторки.