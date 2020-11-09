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Документальний фільм «Поїзд «Київ–Війна» виходить у прокат

Андрій Котенський

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Із 12 листопада 2020 року в український прокат виходить документальний фільм Корнія Грицюка «Поїзд «Київ–Війна». Допрем’єрний показ за участю режисера фільму відбудеться у середу, 11 листопада. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Виробництвом стрічки займалася кінокомпанія EasyLiving Films, продюсер Сергій Пудіч.  Покази фільму відбудуться в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Сумах, Полтаві, Чернігові у кінотеатрах великих мереж «Планета Кіно», «Мультиплекс» та в інших кінотеатрах зазначених міст.

Презентація фільму відбулася 23 серпня 2020 року в рамках 49-го КМКФ «Молодість». Стрічку було номіновано на кращий документальний фільм року від Національної премії кінокритиків, відібрано до конкурсної національної програми фестивалю KharkivMeetDoc, а також до цьогорічної програми міжнародного фестивалю ArtDocfest.

«Поїзд: Київ–Війна» – це повнометражний документальний фільм режисера Корнія Грицюка. Драматична історія поїзда «Київ – Костянтинівка», з унікальними долями, болем, спогадами, тайнами, надіями таких різних його пасажирів, є історією сучасної України. Лише 12,5 годин розділяють мирний Київ та Костянтинівку – невелике промислове місто на сході країни, відразу за яким починається лінія фронту. Цей час у поїзді пліч-о-пліч проводять люди з різними характерами, соціальним статусом, політичними поглядами та переконаннями. Вони спілкуються, сперечаються, навіть сваряться, але говорять і їдуть в одному напрямку. І всі вони прагнуть дістатися миру – йдеться у описі.

Цей фільм – голос людей, пошук діалогу і шлях до спільного майбутнього, де кожен голос буде почуто.

Зйомки проходили в поїзді №126, сполученням Київ–Костянтинівка, а також на залізничних вокзалах Києва, Костянтинівки з серпня по грудень 2019 року за фінансової підтримки Українського культурного фонду та підтримки АТ «Українська залізниця». Героями фільму є звичайні пасажири, які поділилися своїми історіями, роздумами на болючі теми.

«Я народився в Донецьку, столиці Донбасу, і прожив там більше двадцяти років. Цей фільм для мене не просто спроба зняти фільм на актуальну тематику. Я вірю, що цей фільм здатний змусити українців розмовляти між собою. Після місяців зйомок у потязі, я зрозумів, що більшість людей в моїй країні хочуть миру. На жаль, пропаганда зробила свою справу і поставила частину українців один проти одного. Тим не менш, у цьому потязі я побачив людей навіть з дуже різними поглядами, які говорили про спільне – про мирне життя», – повідомляє режисер фільму Корній Грицюк.

У Львові стрічку будуть демонструвати впродовж тижня у кінотеатрі «Кінопалац» за адресою вул. Коперніка 9.

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