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Володимир Зеленський: «Випадок у Кривому Розі – це тероризм, варварський спосіб залякати людей»

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський про вбивство в Кривому Розі, яке вчинив 29-річний чоловік, бо «голос» наказував йому забрати життя 15 осіб:

«Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті.

Світ точно божеволіє! Щодень – новини про подібні безумства. До цього точно ніколи не можна звикнути, але, на жаль, у будь-якій країні є покидьки, які можуть просто взяти й забрати життя звичайних людей у вихідний день на вулиці міста. З будь-яких абстрактних причин принести трагедію відразу в багато родин. Ми маємо про це говорити відверто й маємо це зупинити.

Не сумніваюся, що події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин буде потрактований по-іншому. Але саме так: це – тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського.

Абсолютно зрозуміло, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці наших міст стали безпечнішими. Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати.

Безумовно, треба на таке реагувати жорстко й одразу, як з’являється хоча б найменша підозра, що можливий напад. Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його затримали.

Мої найщиріші співчуття родинам загиблих земляків, і обов’язково бажаю швидкого одужання всім постраждалим».

Як відомо, 7 листопада у Кривому Розі 29-річний чоловік із ножем нападав на людей. Він заявляв, що «прийшов з пекла», що що якийсь «голос» наказав йому вбити 15 людей і для цього завів «зошит смерті». Жертвами маніяка стали 10 осіб, двоє з них померли.

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