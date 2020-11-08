Радіодиктант з української мови: коли і де слухати

В понеділок вранці, 9 листопада, відбудеться ХХ ювілейний Радіодиктант національної єдності. Трансляцію проведуть на радіо, телебаченні та в Інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Щороку у День української писемності та мови українці беруть участь у флешмобі з написання Радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч він проходитиме вже вдвадцяте.

Так, розпочнеться радіодиктант о 09:00 год. ранку. Його транслюватимуть по радіо, телебаченню та в Інтернеті (Facebook та YouTube).

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Так, трансляція буде доступна на:

Надіслати готовий текст можна буде упродовж доби. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00 год.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Онлайн роботу можна надіслати на скриньку [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Надіслані диктанти перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж одного-двох місяців.

Зазначимо, що радіодиктант-2020 готували три фахівці. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

За статистикою, без помилок радіодиктант пише не більше 1% учасників.

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