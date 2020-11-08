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МАУ скасовує рейси зі Львова в Тель-Авів

Наталя Дуляба

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Міжнародні авіалінії України оголосили про скасування рейсів зі Львова та Харкова в Тель-Авів. Про це пише avianews.

 

Авіаперевізник повідомив, що польоти зі Львова припиняє з 8 листопада до кінця зимової навігації, тобто до кінця березня 2021 року.

Між Харковом та Ізраїлем МАУ не буде літати до 5 грудня 2020 року.

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«Зазначені зміни відбуваються в зв’язку з продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19», – заявили в авіакомпанії.

При цьому авіаперевізник має намір продовжити польоти з Києва, Одеси, Дніпра в Тель-Авів. Рейси з Києва виконуватимуть вісім разів на тиждень, з Одеси – двічі на тиждень, з Дніпра – один раз на тиждень.

Зазначимо, що зі Львова в Тель-Авів також літає SkyUp. Рейси відновили з кінця вересня.

Зараз Україна дозволяє в’їзд пасажирам з Ізраїлю незалежно від громадянства. Оскільки країна зараз знаходиться в зеленій зоні, 14-денна самоізоляція по прильоту або здача ПЛР-тесту на коронавірус не потрібні.

Натомість в’їзд іноземців в Ізраїль зараз заборонений. Виняток роблять для іноземців, які проживають в Ізраїлі, які перебували у шлюбі з громадянами Ізраїлю, які навчаються, працюють за контрактом або у випадках гуманітарного характеру.

Нагадаємо, після жорсткого коронавірусного карантину міжнародне авіасполучення Україна відновила 15 червня.

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