У понеділок, 21 вересня, авіакомпанія SkyUp відновила рейси зі Львова до Ізраїля. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі Міжнародного аеропорту «Львів».

Так, 21 вересня авіакомпанія SkyUp вперше від початку карантину здійснила рейс сполученняи Львів – Тель-Авів.

В аеропорту зазначили, що точний розклад польотів за цим напрямком нададуть згодом.

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Перший за час карантину ✈️👏Львів – Тель – Авів 😎Авіакомпанія SkyUp відновила рейси зі Львова до Ізраїля. Точний розклад польотів за цим напрямком надамо згодом, наразі графіки ще узгоджують. Слідкуйте за нашими оновленнями ➡️ 🔝Дякуємо🧡 SkyUp Posted by Міжнародний аеропорт "Львів" on Monday, September 21, 2020

Фото: Юрій Танчин