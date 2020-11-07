На Львівщині розшукують засудженого за вбивство чоловіка

Правоохоронці оголосили в розшук 33-річного Андрія Андрейка, якого засудили за скоєння вбивства, втім він, найімовірніше, втік за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у Старосамбірському відділенні поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.

Розшукується Андрейко Андрій Степанович, 09. 12. 1986 року народження, мешканець села Лаврів Старосамбірського району за ухилення від відбування покарання за скоєння злочину, передбаченого ст.115 КК України (вбивство).

Ще навесні 2018 року Стрийський міськрайонний суд засудив чоловіка за до 10 років тюрми. Після перегляду справи в апеляційному суді вирок залишився незмінний і набрав законної сили 22 січня 2020 року.

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«За наявною інформацією, засуджений переховується за кордоном. Кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження злочинця, відразу повідомляйте за номером “102”», – наголошують правоохоронці.

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Фото: поліція