Байден виграв вибори США

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден набирає необхідні 270 голосів у колегії вибірників і здобуває перемогу на президентських виборах. Про це пише ВВС Україна.

Перемогу Байдену принесла Пенсильванія та її 20 вибірників. Загалом станом на 18:30 год. суботи, 7 листопада, він отримав 273 голоси вибірників.

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Підрахунок голосів ще триває. Коли завершать підрахунок в інших штатах, зокрема, в Аризоні та Неваді, де Байден наразі утримує лідерство, ця цифра може збільшитись.

Байден має тривалу політичну кар’єру. У 30 років він став сенатором від штату Делавер, одним із наймолодших сенаторів у історії США, і обіймав цей пост до 2009 року.

Політик двічі невдало балотувався у президенти у 1988 і 2008 роках: обидва рази він не зумів здобути номінацію від Демократичної партії та був змушений зняти свою кандидатуру.

З 2009 року до 2017 він був віцепрезидентом США у команді президента Барака Обами. Опікувався на цій посаді українським питанням.

Байден вирішив не балотуватися на пост президента на виборах 2016 року та підтримав кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон, яка зрештою програла вибори кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.

Водночас Дональд Трамп нещодавно наполіг, що це саме він виграв вибори, при чому «з великим відривом».

Зазначимо, що Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

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