В Україні посилять відповідальність за дитяче порно

В Україні посилять відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних із дитячою порнографією. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі МВС України.

За даними відомства, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)».

У розробці положень зазначеного законопроєкту брали участь і співробітники кіберполіції.

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Згідно нової версії закону, протиправні посягання відносно дітей в Інтернеті каратимуться позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.