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У Стрию затримали викрадача Honda

Андрій Котенський

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У Стрию поліцейські оперативно затримали зловмисника, причетного до незаконного заволодіння скутером Honda. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

 

За даними відомства, 5 листопада близько 11.15 у Стрийській відділ поліції надійшло повідомлення від 36-річного мешканця району про викрадення його скутера Honda, який він залишив поблизу одного з місцевих супермаркетів.

Правоохоронці оперативно розшукали викрадений транспортний засіб на одній з вулиць міста та встановили особу зловмисника, причетного до незаконного заволодіння – раніше судимого 41-річного жителя міста Стрий.

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Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисник затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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