У Львові відбудеться благодійний концерт на підтримку онкохворого музиканта

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла 14 листопада відбудеться благодійний концерт для збору коштів на лікування онкохворого музиканта Петра Чайковського. Про це у соцмережах повідомляють організатори заходу.

«Львівські музиканти, які в складних умовах пандемії продовжують служити мистецтву і людям, організовують благодійну акцію з метою збору коштів на лікування онкохворого Петра Чайковського», – мовиться у повідомленні.

Камерний оркестр «Солісти Львова» у складі артистів оркестру Львівської національної опери та Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької виконають програму камерно-інструментальної музики. Прозвучать твори А. Вівальді, Й. С. Баха, Б. Бріттена та Е. Ельгара.

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Додамо, що Петро Чайковський тривалий час бореться з хворобою. В нього діагностовано помірно-диференційовану аденокарциному сигмовидної кишки cT3NM1, G2 вторинне ураження печінки та медіастенальних лімфовузлів ОЧП, ОМТ. Кожні два тижні він потребує на лікування 80 тис. грн.

Благодійний концерт відбудеться 14 листопада о 15 год. Вхід – вільний. Кожен зможе пожертвувати стільки, скільки вважатиме за потрібне у скриньку для благодійного збору коштів або на особистий рахунок Петра Чайковського за поданими нижче реквізитами.

Реквізити для допомоги:

4149 4991 3137 0320 Чайковський Петро Борисович карта Приват (в дописі вказуйте: на лікування)

рахунок: 26205879147389

IBAN UA763052990000026205879147389

ІПН 2771712616

SWIFT code: PBANUA2X

рахунок: 26205879147389 IBAN UA763052990000026205879147389 ІПН 2771712616 SWIFT code: PBANUA2X Особисто Петру в руки. Телефон: +380980236903

«Звертаємо Вашу увагу, що в умовах пандемії кількість присутніх людей в храмі обмежена! Просимо дотримуватись дистанції 1,5 метри в приміщенні храму та перебувати у захисній масці!», – наголошують організатори заходу.

Додамо, що на Facebook-сторінці Гарнізонного храму вестиметься онлайн-трансляція благодійного концерту.

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