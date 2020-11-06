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У Львові під колеса авто потрапили двоє пішоходів

Вероніка Рой

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Протягом ночі у Львові сталося дві аварії за участі пішоходів. Постражадалих в ДТП госпіталізували до лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Одна ДТП трапилася близько 22-ї години на перехресті вулиць Липинського-Промислова. Водій автомобіля Renault здійснив наїзд на 45-річного пішохода. Чоловіка шпиталізували, автомобіль забрали на арештмайданчик.

Ще одна ДТП трапилася на перехресті вулиць Конопницької та Костя Левицького. 39-річний водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив наїзд на 50-річну львів’янку. Її шпиталізували, авто теж супроводили на арештмайданчик.

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В обох випадках працювали слідчі, які встановлять причини аварій.

За даними патрульних, у ДТП з пішоходами гине найбільше учасників дорожнього руху. За 10 місяців цього року на території області зареєстровано 459 ДТП за участю пішоходів, що становить 5,25% від загальної кількості аварій.

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