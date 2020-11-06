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У львівському Ботсаду відновили озеро

Наталя Дуляба

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У Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка відновили водойму та провели благоустрій довкола. На це витратили майже 800 тисяч грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Водойма Ботанічнго саду ЛНУ ім. Івана Франка, що на вул. Черемшини, 44, отримала нове життя. Її очистили від замулення та поглибили, укріпили береги, відновили місток і встановили фонтан.

Також довкола ставка провели благоустрій: встановили освітлення, проклали пішохідну доріжку і облаштували дощову каналізацію. На всі роботи витратили майже 800 тисяч грн.

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«Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка здійснює еколого-освітню і освітньо-виховну роботу з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури. Враховуючи це, а також той факт, що Ботсад відвідують щорічно до 5000 осіб, ми повинні докласти зусиль, щоб цей об’єкт був належним чином облаштований», – прокоментував директор департаменту екології і природних ресурсів ЛОДА Руслан Гречаник.

Зазначимо, що Ботанічний сад при ЛНУ ім. Івана Франка створили у 1852 році. Він є одним із найстаріших садів України та Східної Європи – його загальна площа  становить 18,5 га.

Ботанічний сад розташований у Львові на двох територіях: на вул. Кирила і Мефодія, 4 (2 га) та на вул. Черемшини, 44 (16,5 га).

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Фото: Facebook департаменту екології ЛОДА

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